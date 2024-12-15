Antalyaspor - Kayserispor: 2-0

70'inci dakikada Karimi'nin kaleciye pası kısa düşünce araya giren Sam Larsson'un kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşu Jeanvier son anda müdahale ederek mutlak golü engelledi ve topu kornere gönderdi.

68'inci dakikada Samudio'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanına doğru kat ederek yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

24'üncü dakikada sol kanattan hızlı gelişen Antalyaspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un içeriye çevirdiği topta Van De Streek'in ayağının içiyle yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

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