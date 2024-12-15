Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor - Kayserispor: 2-0

        STAT:Corendon Airlines Park AntalyaHAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 15.12.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor - Kayserispor: 2-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Corendon Airlines Park Antalya

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç.

        ANTALYASPOR: Kenan Piric - Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Veysel, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Kaluzinski, Soner (Dk. 84 Erdal Rakip), Van de Streek (Dk. 76 Safuri), Larsson (Dk. 84 Townsend), Gaich (Dk. 64 Samudio)

        KAYSERİSPOR: Onurcan - Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali (Dk. 71 Ramazan Civelek), Karimi, Baran Ali (Dk. 64 Nazon), Bourabia (Dk. 87 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Bahoken (Dk. 71 Ackah)

        GOLLER: Dk. 45+1 Van de Streek, Dk. 74 Soner Dikmen (Antalyaspor)

        SARI KARTLAR: Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor) - Baran Ali Gezek, Bourabia, Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

        Antalyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Kayserispor'u 2-0 yendi.

        23'üncü dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan Kayserispor'da Karimi'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'nin vuruşunu kaleci Kenan Piric kurtardı.

        24'üncü dakikada sol kanattan hızlı gelişen Antalyaspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un içeriye çevirdiği topta Van De Streek'in ayağının içiyle yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

        28'inci dakikada Kaluzunski'nin köşe vuruşundan ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya gitti.

        45+1'inci dakikada kaleci Kenan Piric'in uzun pasında Kayserispor savunmasının büyük hatasını iyi değerlendiren Van de Streek, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        68'inci dakikada Samudio'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanına doğru kat ederek yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

        70'inci dakikada Karimi'nin kaleciye pası kısa düşünce araya giren Sam Larsson'un kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşu Jeanvier son anda müdahale ederek mutlak golü engelledi ve topu kornere gönderdi.

        74'üncü dakikada Antalyaspor farkı 2’ye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Erdoğan Yeşilyurt yerden içeri çevirdi. Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.

        78'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Safuri'nin uzaklardan sert vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

        Mücadele 2-0 ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Voleybol: SMS Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Efeler Ligi
        Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi
        Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi
        Antalya'da "Paris 2" batığına 110 Türk bayrağı asıldı
        Antalya'da "Paris 2" batığına 110 Türk bayrağı asıldı
        Sanatçı Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı
        Sanatçı Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı