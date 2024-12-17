Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındı (2)
'AMELİYATAALINDI, DURUMU İYİ'Ferdi Tayfur'un basın danışmanı, aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Antalya'da hastanede tedaviye alınan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'AMELİYATAALINDI, DURUMU İYİ'
Ferdi Tayfur'un basın danışmanı, aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Antalya'da hastanede tedaviye alınan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gözalıcı açıklamasında, 'Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir' ifadelerine yer verdi.
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