Kruvaziyer yolcu sayısı 2023'ü geçti

TÜRKİYE'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı, ocak- kasım döneminde geçen yıla oranla yüzde 20,21 artışla 1 milyon 854 bin 364'e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak- kasım döneminde limanlara 1167 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerde, 1 milyon 854 bin 364 kruvaziyer yolcusu yer aldı. Geçen yıl limanlara yanaşan 1192 kruvaziyerdeki yolcu sayısı, 1 milyon 542 bin 522 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 11 aydaki kruvaziyer yolcu sayısı, 2023'e oranla yüzde 20,21 arttı.

EN ÇOK KRUVAZİYER VE YOLCUYU KUŞADASI AĞIRLADI Ocak- kasım döneminde Türkiye'de en çok kruvaziyer ve yolcusunu Kuşadası ağırladı. Liman, 520 kruvaziyerle 818 bin 203 yolcuya ev sahipliği yaptı. Aynı dönemde İstanbul'a 195 gemiyle 426 bin 505 kruvaziyer yolcusu geldi. Bodrum'a ise 97 kruvaziyerle 118 bin 53 yolcu sayısı kaydedildi. LİMANLARIN KRUVAZİYER VE YOLCU SAYISI