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        Kruvaziyer yolcu sayısı 2023'ü geçti

        TÜRKİYE'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı, ocak- kasım döneminde geçen yıla oranla yüzde 20,21 artışla 1 milyon 854 bin 364'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:40
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        Kruvaziyer yolcu sayısı 2023'ü geçti
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        TÜRKİYE'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı, ocak- kasım döneminde geçen yıla oranla yüzde 20,21 artışla 1 milyon 854 bin 364'e ulaştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak- kasım döneminde limanlara 1167 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerde, 1 milyon 854 bin 364 kruvaziyer yolcusu yer aldı. Geçen yıl limanlara yanaşan 1192 kruvaziyerdeki yolcu sayısı, 1 milyon 542 bin 522 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 11 aydaki kruvaziyer yolcu sayısı, 2023'e oranla yüzde 20,21 arttı.

        EN ÇOK KRUVAZİYER VE YOLCUYU KUŞADASI AĞIRLADI

        Ocak- kasım döneminde Türkiye'de en çok kruvaziyer ve yolcusunu Kuşadası ağırladı. Liman, 520 kruvaziyerle 818 bin 203 yolcuya ev sahipliği yaptı. Aynı dönemde İstanbul'a 195 gemiyle 426 bin 505 kruvaziyer yolcusu geldi. Bodrum'a ise 97 kruvaziyerle 118 bin 53 yolcu sayısı kaydedildi.

        LİMANLARIN KRUVAZİYER VE YOLCU SAYISI

        Liman başkanlıklarının ocak- kasım döneminde kruvaziyer ve yolcu sayıları şöyle;

        "Alanya 15 kruvaziyerle 19 bin 873 yolcu, Amasra 26 kruvaziyerle 25 bin 116 yolcu, Antalya 22 kruvaziyerle 29 bin 317 yolcu, Bozcaada 13 kruvaziyerle 9 bin 875 yolcu, Çanakkale 26 kruvaziyerle 16 bin 475 yolcu, Çeşme 73 kruvaziyerle 53 bin 967 yolcu, Dikili 15 kruvaziyerle 4 bin 513 yolcu, Fethiye 1 kruvaziyerle 218 yolcu, Göcek 2 kruvaziyerle 303 yolcu, İzmir 61 kruvaziyerle 161 bin 25 yolcu, Marmaris 45 kruvaziyerle 116 bin 873 yolcu, Samsun 26 kruvaziyerle 25 bin 356 yolcu, Sinop 6 kruvaziyerle 5 bin 373 yolcu, Trabzon 24 kruvaziyerle 23 bin 319 yolcu."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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