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        Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi

        ANTALYA'da bir oto tamir dükkanında çıkan yangında, iş yerinin yazıhanesinde uyuyan Doğan Diken (24) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:45
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        Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi
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        ANTALYA'da bir oto tamir dükkanında çıkan yangında, iş yerinin yazıhanesinde uyuyan Doğan Diken (24) yaşamını yitirdi. Yangında, 3 araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Er Caddesi’nde, Ayhan A.'ya ait kaportacı dükkanında, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki boya ve tiner malzemeleri, yangının büyümesine ve patlamalara yol açtı. Yangın, iş yerine tamir için bırakılan bir servis aracı, otobüs ve otomobile de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonrası kontrol altına alındı. Yangında iş yeri ve içerisindeki araçlar tamamen yandı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, çevredekilerin ihbarı üzerine yaptığı aramalarda, dükkanın yazıhanesinde yattığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanmış ceset üzerinde yaptığı parmak izi çalışmalarında, ölen kişinin Doğan Diken olduğunu belirledi. Diken'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        'BİR ANDA PATLAMA SESİ DUYDUM'

        Yangını itfaiyeye haber veren Oğuzhan Karabulut, “Bir anda patlama duydum. Patlamayla uyandım. Hemen 112'yi aradım. Her taraf yanmaya başlamıştı. Bayağı büyük hasar var. 3-4 tane araba yandı. İçeride Doğan isimli birisi varmış. Yangının neden çıktığı bilinmiyor, tinerden olabilir. Oksijenle kaynak yaparken patlama da olmuş olabilir" diye konuştu.

        Polis ekipleri ise iş yeri sahibi Ayhan A.'nın ifadesine başvurdu. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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