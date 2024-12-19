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        'Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi' (2)

        'ALLAH'INSAYESİNDE İYİYİM'Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un doktoru Medical Park Antalya Hastanesi Transplantasyon, Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:40
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        'Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi' (2)
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        'ALLAH'INSAYESİNDE İYİYİM'

        Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un doktoru Medical Park Antalya Hastanesi Transplantasyon, Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz'un, kendisini nasıl hissettiğini sorunca sanatçı Tayfur, "Sayenizde iyiyim, Allah'ın sayesinde iyiyim, Allah sizden razı olsun" karşılığını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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