'Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi' (2)

Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un doktoru Medical Park Antalya Hastanesi Transplantasyon, Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz'un, kendisini nasıl hissettiğini sorunca sanatçı Tayfur, "Sayenizde iyiyim, Allah'ın sayesinde iyiyim, Allah sizden razı olsun" karşılığını verdi.

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