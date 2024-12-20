Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eski eşi hakkında dedikodu yapan akrabasını öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası

        ANTALYA'daboşanıp, birlikte yaşamaya devam ettiği S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşi hakkında dedikodu yapan akrabasını öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daboşanıp, birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü akrabası Cihan Akın Güler'i (34) tabancayla öldüren İlker Sever (33), 'haksız tahrik' indirimi ile 17 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Olay, 1 Nisan'da Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'nde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan İlker Sever, boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü uzaktan akrabası Cihan Akın Güler ile parkta buluştu. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İlker Sever, yanındaki ruhsatsız tabanca ile Cihan Akın Güler'e 5 kez ateş etti. Mermilerin 4'ü sırtına, diğeri sağ bacağına isabet eden Güler, yere yığıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güler hayatını kaybetti, İlker Sever olay yerinden kaçtı.

        ORMANDA YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sever'in Kepez ilçesindeki ormanda olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, İlker Sever'i yakaladı. Emniyetteki sorgusunda; cinayeti namus için işlediğini söyleyen Sever, tabancayı D-400 kara yolu Serik Caddesi'ndeki Cırnık Köprüsü üzerinden Düden Çayı'na attığını söyledi. Ekipler, alanda yaptıkları aramalarda tabancayı bulamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ilker Sever, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        'ATEŞ ETMESEM, O BANA EDECEKTİ'

        Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Sever savunmasında, "Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Benim eşim hakkında ilişki iddiası oldu ve bu yönde dedikodu çıkardı. Sosyal medya hesabında canlı yayında eşim hakkında hakaret etti. Bu eylemlerine devam etmesi sonucu olay meydana geldi. Konuşmak için buluştum. 'Sana etek mi giydireyim, bunu mu istiyorsun' dedi, silahına davrandı. Ateş etmesem, o bana ateş edecekti" dedi. Mahkeme heyeti, 'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Sever'in 'haksız tahrik' hükümlerinden yararlanmasına, cezasının 17 yıla düşürülmesine, ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?

        Benzer Haberler

        Seval öğretmen, koruyucu ailesi olduğu otizmli Güneş'in 14 yıldır elini bır...
        Seval öğretmen, koruyucu ailesi olduğu otizmli Güneş'in 14 yıldır elini bır...
        Antalya'da iş yeri kurşunlandı
        Antalya'da iş yeri kurşunlandı
        Antalya'da parkta bir kişiyi silahla öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
        Antalya'da parkta bir kişiyi silahla öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
        Kuşların göç yolları 'Kuş Hava Yolları' haritasında
        Kuşların göç yolları 'Kuş Hava Yolları' haritasında
        Kumluca'da dere ıslah ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor
        Kumluca'da dere ıslah ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor
        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İmir, Suriye'deki gelişmeleri değerlendird...
        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İmir, Suriye'deki gelişmeleri değerlendird...