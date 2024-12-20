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        Sahildeki kaçak yapı 'Denize bir adım' sloganıyla kiralanıyor

        ANTALYA'nın ince altın rengi kumu ve sahiliyle ünlü Lara Plajı'nda kaçak inşa edilen yapı, internetten 'Denize sadece bir adım' açıklamasıyla günlük kiralanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:20
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        Sahildeki kaçak yapı 'Denize bir adım' sloganıyla kiralanıyor
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        ANTALYA'nın ince altın rengi kumu ve sahiliyle ünlü Lara Plajı'nda kaçak inşa edilen yapı, internetten 'Denize sadece bir adım' açıklamasıyla günlük kiralanıyor.

        Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller işgal ediliyor. Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' ismi verilen bir yapı inşa etti. Etrafı çitle çevrilen kaçak yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı. İnternette 'Denize günaydın' başlığıyla günlüğü 4 bin 560 liradan satışa sunulan yapı için işletmeci, sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.

        Sitede satışa sunulan yapı için 'Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez' açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi. Belediye yetkilileri, kendilerine konuyla ilgili bir ihbar gelmediğini, gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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