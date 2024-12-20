Sahildeki kaçak yapı 'Denize bir adım' sloganıyla kiralanıyor

ANTALYA'nın ince altın rengi kumu ve sahiliyle ünlü Lara Plajı'nda kaçak inşa edilen yapı, internetten 'Denize sadece bir adım' açıklamasıyla günlük kiralanıyor.

Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller işgal ediliyor. Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' ismi verilen bir yapı inşa etti. Etrafı çitle çevrilen kaçak yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı. İnternette 'Denize günaydın' başlığıyla günlüğü 4 bin 560 liradan satışa sunulan yapı için işletmeci, sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.