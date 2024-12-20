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        Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu; 13 şüpheli adliyede

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:00
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        Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu; 13 şüpheli adliyede
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Alanya KOM ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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