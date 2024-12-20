Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu; 13 şüpheli adliyede
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Alanya KOM ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
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