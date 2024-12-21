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        Sesi taklit edilip, sahte bir kremi övüyormuş gibi videosu paylaşılan Prof. Dr. Özkan'dan suç duyurusu

        TÜRKİYE'nin tanınmış cerrahlarından Akdeniz Üniversitesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:05
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        Sesi taklit edilip, sahte bir kremi övüyormuş gibi videosu paylaşılan Prof. Dr. Özkan'dan suç duyurusu
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        TÜRKİYE'nin tanınmış cerrahlarından Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, internet dolandırıcılarının hedefi oldu. Prof. Dr. Özkan'ın sesini yapay zekayla birebir kopyalayan dolandırıcılar, sahte bir kremi övüyormuş gibi video paylaştı. Prof. Dr. Özkan, kısa sürede yüz binlerce izlenen videoyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

        Yapay zeka son yıllarda birçok alanda kolaylık sağlarken, kötü niyetli fırsatçılar bu teknolojik gelişmeyi dolandırıcılık yöntemlerinde kullanıyor. Son olarak Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, internet dolandırıcılarının hedefi oldu. Prof. Dr. Özkan'ın adıyla sosyal medyada açılan bir hesapta internet dolandırıcıları, sahte ürün pazarlamaya çalıştı. Dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi tıp dünyasında çığır açan operasyonlarla dünya çapında adından söz ettiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın daha önce verdiği bir röportajını alan dolandırıcılar, yapay zekayla sesini birebir kopyalayıp, sahte bir kreme övgüleri video haline getirip, paylaştı.

        'YAPAY ZEKAYI ARTIK İYİCE ABARTTIK'

        Videoda Prof. Dr. Özkan, kremin her türlü ağrı ve vücuttaki sorunlara iyi geldiği ve ameliyatlara gerek olmadığı yönünde konuşma yapıyor. Prof. Dr. Özkan'ın konuşurken sesi ile dudak hareketlerinin farklı olduğu videonun, yüz binlerce kişi tarafından izlendiği dikkati çekti. Videoyu fark edince hemen harekete geçtiğini ve gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Görünce çok sinirlendim ancak sakin harekete geçmem gerekiyordu. Şikayetçi oldum ama hukuki boyutta birçok açık olduğunu görünce eliniz, kolunuz kilitleniyor ve iyice sinirleniyorsunuz. Yapay zekayı artık iyice abarttık ve yapay zeka şiddetine dönüşmeye başladı. Bu bir şiddet" dedi.

        '5 GÜNDÜR VİDEO HALA KALDIRILAMADI'

        Prof. Dr. Ömer Özkan, bu türden videolarda dolandırıcıların asıl amacının toplumun tepkisini ölçmek olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Bilinen etkide, bir kişinin sözünden insanların yola çıktığını düşünebiliyor musunuz? Bir kaos ortamından insanların nasıl çıkacağını düşünün. Aslında olmadan önlenmesi gerekiyor. Önlenmese bile anında müdahale edilebilir olması lazım. 5 gündür video hala kaldırılamadı. Yüzbinlerce izleyen olmuş. 100 bin kişiden 100 kişinin inandığını düşünseniz. Bu toplumsal gelecek için çok tehlikeli" diye konuştu.

        SANATÇILAR DA DOLANDIRICILARIN MAĞDURU

        Aynı dolandırıcılık yöntemiyle bazı sevilen sanatçılar da hedef alındı. Son olarak sanatçı Levent Yüksel de kullanılarak video hazırlandı. Yüksel'in sesini yapay zekayla birebir kopyalayan dolandırıcılar, 18 yıldır dizlerindeki ağrıdan şikayetçiymiş gibi konuşturdu. Yüksel, videoda eczanelerde dizlerindeki ağrıyı dindirecek bir ilaç olmadığını anlatıp, tüm ağrılarını Prof. Dr. Ömer Özkan'ın önerdiği ilaçla kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyledi. Dolandırıcılar, videonun altında paylaştığı linke tıklanması için de Levent Yüksel'e 'Ağrılarınızdan kurtulmak için aşağıdaki linke tıklayıp ürüne sahip olun' dedirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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