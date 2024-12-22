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        Sel sonrası Manavgat'ta hayat normale dönüyor (2)

        BAŞKANBÖCEK: AFETİN YARALARINI SARACAĞIZManavgat'ta günün aydınlanmasıyla birlikte selden etkilenen mahallelerde hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:25
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        Sel sonrası Manavgat'ta hayat normale dönüyor (2)
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        BAŞKANBÖCEK: AFETİN YARALARINI SARACAĞIZ

        Manavgat'ta günün aydınlanmasıyla birlikte selden etkilenen mahallelerde hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı. Ev ve iş yerlerinde su tahliyeleri devam ederken, Antalya Defterdarlığı Zarar Tespit Birimi ekipleri de vatandaşların hasar gören eşyalarını kayıt altına aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, afetten etkilenen mahallelere gelerek hasar tespit çalışmalarını yerinde takip etti. Vatandaşların zararının karşılanacağını belirten Böcek, “Antalya'mızın en büyük ilçelerinden olan Manavgat'ta bir sel meydana geldi. Tüm kurumlarımıza ve valimize teşekkür ederim. Hepimiz buradayız. Selden etkilenen vatandaşlarımızla ilgileniyoruz. Maddi zararı olan vatandaşlarımız içinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. El birliğiyle bu afetin yaralarını saracağız. Gördüğümüz tüm eksiklikleri de iş birliği içinde tamamlayacağız. Manavgat yangınında olduğu gibi yine hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.

        MAHSUR KALAN KEDİLER ÖLDÜ

        Bodrum katındaki evi sular altında kalan Gülhan Aptimoğlu, “Anlatmak bizim için çok güç. Çok kötü anlar yaşadık. Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Önce araçlarımızı kurtarmaya çalıştık. Eşyalarımızı tahliye edene kadar su bastı. Eşyalar mühim değil ama annemin kedileri vardı. Ne yazık ki evin içinde boğularak öldüler. Çok üzgünüz. Ekipler gece gündüz çalışıyor. Tahliye çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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