Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot ve sağlık çalışanları için tören (2)
CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, helikopter kazasında yaşamını yitiren doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri, Kurşunlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'da, helikopter kazasında yaşamını yitiren doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri, Kurşunlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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