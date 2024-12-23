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        Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot ve sağlık çalışanları için tören (2)

        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, helikopter kazasında yaşamını yitiren doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri, Kurşunlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:00
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        Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot ve sağlık çalışanları için tören (2)
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        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİ

        Antalya'da, helikopter kazasında yaşamını yitiren doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri, Kurşunlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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