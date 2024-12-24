Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün ‘turuncu’ kodla uyarılan Antalya’da şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. İl genelinde yağıştan en fazla etkilenen Manavgat ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak sebebiyle birçok mahallede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış sebebiyle yüksek yerlerden gelen yağmursuyu Manavgat’tan geçen D400 karayolunda ulaşımı engelledi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yoldaki suyu boşaltmak amacıyla yol kenarında bulunan kaldırım iş makineleri ile söküldü. Bunun üzerine karayolunda bulunan su, Aydınevler Mahallesi’ni sular altında bıraktı. Sokaklar göle dönerken, birçok evin bahçesi ve zemin katlarına su girdi.