Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 22:23 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün ‘turuncu’ kodla uyarılan Antalya’da şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. İl genelinde yağıştan en fazla etkilenen Manavgat ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak sebebiyle birçok mahallede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağış sebebiyle yüksek yerlerden gelen yağmursuyu Manavgat’tan geçen D400 karayolunda ulaşımı engelledi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yoldaki suyu boşaltmak amacıyla yol kenarında bulunan kaldırım iş makineleri ile söküldü. Bunun üzerine karayolunda bulunan su, Aydınevler Mahallesi’ni sular altında bıraktı. Sokaklar göle dönerken, birçok evin bahçesi ve zemin katlarına su girdi.

        İhbar üzerine olay yerine Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer yetkililer geldi. İş makineleri yardımıyla suyun mahallelere akmasının önüne geçmek amacıyla çalışma yapıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kaldırımların kırılarak şehir merkezine su bırakılmasına tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler

        Benzer Haberler

        Antalya'da tedavisi süren Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Antalya'da tedavisi süren Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
        Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü
        Sağanağın etkili olduğu Antalya'da belediye ekipleri önlem aldı
        Sağanağın etkili olduğu Antalya'da belediye ekipleri önlem aldı
        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Antalya'da hortumun seraya zarar vermesi kameraya yansıdı
        Antalya'da hortumun seraya zarar vermesi kameraya yansıdı