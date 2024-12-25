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        Hortum 5 muz serasını yıktı, o anlar kamerada

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, etkili olan yağışla oluşan hortumun 5 muz serasını yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:45
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        Hortum 5 muz serasını yıktı, o anlar kamerada
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, etkili olan yağışla oluşan hortumun 5 muz serasını yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Manavgat'ta 21 Aralık'ta şiddetli yağış etkili oldu. Kent merkezinde birçok noktada su baskınlarına neden olan yağışla, Örenşehir Mahallesi'nde hortum meydana geldi. Yağışla ortaya çıkan hortumun muz seralarını yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hortumun 5 muz serasının naylonlarını parçalayıp, iskeletleri yerle bir ettiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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