Hortum 5 muz serasını yıktı, o anlar kamerada
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, etkili olan yağışla oluşan hortumun 5 muz serasını yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, etkili olan yağışla oluşan hortumun 5 muz serasını yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Manavgat'ta 21 Aralık'ta şiddetli yağış etkili oldu. Kent merkezinde birçok noktada su baskınlarına neden olan yağışla, Örenşehir Mahallesi'nde hortum meydana geldi. Yağışla ortaya çıkan hortumun muz seralarını yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hortumun 5 muz serasının naylonlarını parçalayıp, iskeletleri yerle bir ettiği anlar yer aldı.
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