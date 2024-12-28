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        Ressamın Kaleiçi sevdası

        ANTALYA'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nde bulunan atölyesini, mülk sahibinin dükkanını satması sonucu boşaltmak zorunda kalan ressam Ömer Güngör (75), sanatına devam etmek için sokak sanatçısı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:05
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        Ressamın Kaleiçi sevdası
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        ANTALYA'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nde bulunan atölyesini, mülk sahibinin dükkanını satması sonucu boşaltmak zorunda kalan ressam Ömer Güngör (75), sanatına devam etmek için sokak sanatçısı oldu. Zorlu iklim şartlarına rağmen Kaleiçi sokaklarında resim yapmayı sürdüren Güngör, "Bu sokak beni çok seviyor, ben de Kaleiçi'ni çok seviyorum" dedi.

        Yaklaşık 24 yıldır Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde yaptığı resimlerle sanat hayatına devam eden Ömer Güngör, 2022 yılında mülk sahibinin dükkanını satması sonrası Kaleiçi'ndeki atölyesini boşaltmak zorunda kaldı. Kaleiçi'nden ayrılmak istemeyen Ömer Güngör, çöp kutusundan yaptığı gezer atölyesiyle tarihi semtin sokaklarında resim yapmayı sürdürdü. Yaptığı resimlerde Kaleiçi'ni konu alan Güngör, sanatını icra etmeye devam ederek sokak sanatçısı oldu. Resimlerini yerli ve yabancı turistlere satarak kendi tabiriyle 'pazar parası'nı çıkartan Güngör, 2022 yılının Aralık ayından bu yana Kaleiçi sokaklarında eserlerini üretmeye, sergilemeye ve satmaya devam ediyor.

        'SANATIMDAN KOPAMIYORUM'

        Atölyesini kaybetmesinin ardından sıkıntılarla mücadele ettiğini belirten Ömer Güngör, eserlerinin Antalya'nın kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yansıttığını söyledi. 'Üç Kapılar' olarak bilinen tarihi Hadrian Kapısı çevresinde resim yapmaya devam eden Güngör, zorlu koşullara rağmen sanatını sürdürme konusundaki kararlılığını koruduğunu ifade ederek, "İklim şartlarının zorluğu etkiliyor ama sanatımı yapmaya devam etmek istiyorum, sanatımdan kopamıyorum" dedi. Güngör, resimlerini sokakta yaparak hem turistlerin hem de sanatseverlerin ilgisini çektiğini belirtti.

        'ATÖLYE KİRALAYACAK DURUMUM YOK'

        Yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin kendisini mutlu ettiğini, satın alınan resimleriyle ülkenin ve dünyanın farklı yerlerinde iz bıraktığını düşündüğünden bahseden Güngör, "Atölyem olmasını istiyorum ama şu anda onu kiralayacak durumum yok. Burada bir kulübe için bile destek olsalar yeter bana. Kaleiçi'ne alışık olduğum için burada yer alıyorum. Bu sokak da beni çok seviyor, ben de Kaleiçi'ni çok seviyorum. Kaleiçi'nde tek başıma sanatımı sürdürmek için mücadele veriyorum" diye konuştu. Yaptığı resimlerle Kaleiçi'nin güzelliğinin dünyaya yayıldığını belirten Güngör, sanatını tarihi semtte sürdürmeye devam edeceğini aktardı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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