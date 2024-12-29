Yangına uykuda yakalananlar, 'siren' sesiyle uyandırıldı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde havuz ürünleri satılan depoda çıkan yangına uykuda yakalananlar, polis ve itfaiye ekiplerinin 'siren' sesiyle uyandırıldı.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı’ndaki yüksek girişli, 3 katlı bir apartmanın eksi 1’inci katındaki havuz ürünleri deposunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına, apartmanda oturanlar uykuda yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan ekipler, sirenleri kapatmayıp binadakileri uyandırdı. Alevlere müdahale eden ekipler, yoğun dumandan dolayı apartmandan çıkamayanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen 4 kişiden biri ayakta tedavi edilirken, diğerleri hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra yangın söndürüldü. Yangında, depodaki havuz ızgaraları, havuz lambaları, havuz merdivenleri ve havuz süpürge hortumları kullanılamaz hale geldi.