Falezlerden düşen otomobilin sürücüsü 5'inci günde aranıyor

ANTALYA'da5 gün önce falezlerden denize düşen otomobilin kayıp sürücü Engin Ş.'yi arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Günlerdir falezlerde bekleyen Engin Ş.'nin gözü yaşlı yakınları, bir umut çocuklarının bulunmasını bekliyor.

Antalya'da 25 Aralık'ta akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlere gelen Engin Ş. idaresindeki 34 CHK 531 plakalı otomobil, denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı. 3 gün önce otomobilin yeri tespit edilerek sudan çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilde Engin Ş.'ye ulaşılamadı.