1 kişinin öldüğü spot dükkanı yangınında şüpheli tutuklandı (2)

Antalya'da spot dükkanını ateşe vererek, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ufuk B. (40) çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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