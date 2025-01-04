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        1 kişinin öldüğü spot dükkanı yangınında şüpheli tutuklandı (2)

        ŞÜPHELİTUTUKLANDIAntalya'da spot dükkanını ateşe vererek, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ufuk B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:53
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        1 kişinin öldüğü spot dükkanı yangınında şüpheli tutuklandı (2)
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        ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Antalya'da spot dükkanını ateşe vererek, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ufuk B. (40) çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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