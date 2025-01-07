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        İnternetten izlediği keman videosundan heveslendi, virtüözlük yolunda ilerliyor

        PANDEMİ döneminde internetten izlediği keman videosundan etkilenen Büşra Demirel (11), 6 yaşında çalmaya başladığı kemanda emin adımlarla ilerliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:15
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        İnternetten izlediği keman videosundan heveslendi, virtüözlük yolunda ilerliyor
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        PANDEMİ döneminde internetten izlediği keman videosundan etkilenen Büşra Demirel (11), 6 yaşında çalmaya başladığı kemanda emin adımlarla ilerliyor. Ukrayna'dan 2'ncilik ödülüyle dönen Demirel, ABD'de gerçekleştirilecek Philadelphia Senfoni Orkestrası eğitimine katılmaya hak kazandı.

        Antalya'da yaşayan Büşra Demirel, 6 yaşındayken tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle evde bilgisayar başında vakit geçirdi. Sosyal medyada Rus bir çocuğun keman çaldığı videoyu gören Demirel, kemana karşı ilgi duymaya başladı. Demirel'in talebiyle anne ve babası keman hediye etti. Bir süre kendi çabalarıyla internetten videolar izleyip, keman çalmaya çalışan Demirel'in profesyonel eğitim alması için Muratpaşa ilçesindeki müzik öğretmeni Serenat Sahabi'den destek alındı. Sahabi, birkaç gün birlikte çalıştığı Büşra Demirel'in yetenekli olduğunu aileye belirterek mutlaka profesyonel destek alması gerektiğini söyledi. Kısa sürede ilerleme kaydeden Demirel, ilk yıl Ukrayna'da düzenlenen Toronto Müzik Festivali'ne katıldı ve kendi yaş kategorisinde 2'nci oldu.

        15 GÜNLÜĞÜNE ABD'DE ÖZEL DERS ALACAK

        Keman dersine devam eden, hem okulda hem evde konserler verip, izleyenlere yeteneklerini sergileyen Büşra Demirel, haziran ayında ABD'ye gitmeye hazırlanıyor. Demirel, ABD'de ünlü şeflerin de içinde olduğu Philadelphia Senfoni Orkestrası'nda 15 gün özel eğitim almaya hak kazandı. Çeşitli elemelerden geçirilen müzisyenlerin katıldığı orkestraya Türkiye'den aynı yaş kategorisinden katılan başka kimse olmamasının da ayrı bir mutluluk verdiğini belirten anne İlkay Demirel, “Çocuklar pandemi döneminde online eğitim alıyordu evde. Sonrasında keman videoları izlemeye başladı ve etkilendiğini söyledi. İlk yıl ödül aldı ve çok mutlu olduk. Şimdi ABD'ye gidecek. Bir Türk çocuğunun orada bulunması bizim için ayrı bir gurur kaynağı" diye konuştu.

        Müzik Öğretmeni Serenat Sahabi, Büşra Demirel'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Kemana yeni başlayan öğrencileriyle normal şartlarda 6 ay yay çekme çalışması yaptıklarını, ancak Demirel'in çok farklı olduğunu kaydeden Sahabi, "2 ay içinde parçalar çalmaya başladık. Hemen okulumuzda bir konser verdi. Orada da kendini gösterdi. 1 yıl sonunda da ikincilik elde ettiği bir ödül aldı" dedi.

        Sahabi, Büşra Demirel'in ABD'de farklı müzisyenleri tanıyacağını, kendisi için iyi bir deneyim olacağını kaydetti.

        'HERKES ÇİZGİ FİLM İZLİYORDU'

        Okulların kapalı olması nedeniyle eğitime online devam edildiği pandemi döneminde derslere evden tabletiyle katıldığını anlatan Büşra Demirel, kemandaki başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Demirel, “Herkes evde çizgi film izliyordu, ben keman videoları izliyordum. Dikkatimi çekti ve çok merak saldım bu işe. Bu konuda ilerlemek istedim. Yarışmaya katıldığımda çok heyecanlıydım ve başarınca mutlu oldum. Hedefim müzisyen olmak ve dünyayı gezip konser vermek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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