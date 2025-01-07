4 yıl sonra yıkılan çardak kentten geriye sahildeki çöpleri kaldı

ANTALYA'da Kumköy sahiline kurulan bedava tatilin adresi çardaklar, geçen yıl kasım ayında Aksu Belediyesi tarafından yıkıldı. Çardaklardan geriye kalan tahta ve naylon çadır parçaları ile bazı eşyalar, sahilde görüntü kirliği oluşturduğu için halkın tepkisini çekiyor.

Aksu ilçesi Kumköy sahiline yaklaşık 60 yıl önce kurulan, aralarında konteyner şeklinde yapılanların da bulunduğu 600 çardak, her yıl binlerce tatilcinin yaz mevsimini geçirdiği yer olarak dikkati çekiyordu. 'Denize sıfır, 5 yıldızlı otellere komşu, bedava tatilin adresi' olarak da bilinen çardaklar için 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sahilin koruma altına alınması sonrası, yıkım kararı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Aksu Belediyesi'ne yıkım kararını göndermesiyle başlayan süreç, yıllarca ertelendi.