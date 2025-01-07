4 yıl sonra yıkılan çardak kentten geriye sahildeki çöpleri kaldı
ANTALYA'da Kumköy sahiline kurulan bedava tatilin adresi çardaklar, geçen yıl kasım ayında Aksu Belediyesi tarafından yıkıldı.
ANTALYA'da Kumköy sahiline kurulan bedava tatilin adresi çardaklar, geçen yıl kasım ayında Aksu Belediyesi tarafından yıkıldı. Çardaklardan geriye kalan tahta ve naylon çadır parçaları ile bazı eşyalar, sahilde görüntü kirliği oluşturduğu için halkın tepkisini çekiyor.
Aksu ilçesi Kumköy sahiline yaklaşık 60 yıl önce kurulan, aralarında konteyner şeklinde yapılanların da bulunduğu 600 çardak, her yıl binlerce tatilcinin yaz mevsimini geçirdiği yer olarak dikkati çekiyordu. 'Denize sıfır, 5 yıldızlı otellere komşu, bedava tatilin adresi' olarak da bilinen çardaklar için 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sahilin koruma altına alınması sonrası, yıkım kararı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Aksu Belediyesi'ne yıkım kararını göndermesiyle başlayan süreç, yıllarca ertelendi.
Yerel seçimler sonrası verilen sürenin dolmasının ardından çardaklar, 2024 Kasım ayında sabaha karşı sahilin giriş ve çıkışları kamyonla kapatılıp, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Sahildeki tahta parçaları ve hurdaya dönen bazı eşyaları da bölge halkı kendi imkanlarıyla topladı. Sahilin boşaltılmasının üzerinden 1,5 ay geçti. Sahildeki kırık tahta parçaları ve bazı eşyaların tamamen toplanmaması, görüntü kirliliğine neden oldu. Bölgenin tamamen halka açılmasının ardından sahile gidenler, görüntü kirliliğinden yakındı. Dronla çekilen görüntülerde tahta ve çardakların üzerini kapatmak için kullanılan naylon çadırlar dikkati çekti. Zaman zaman dalgaların sahile kadar ulaşması nedeniyle bazı çöplerin ve eşya parçalarının denize karıştığı görüldü.
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