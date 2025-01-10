'Neredeyse sıfır enerjili binalar, enerjide yüzde 25 daha tasarruflu'

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' (NSEB) konsepti, 2025 yılında zorunlu hale geldi. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "2 bin metrekare inşaat ruhsat alanını geçen her bina, Neredeyse Sıfır Enerjili Bina olarak tasarlanmak zorunda. Bu binaların enerji etiketi B sınıfı olacak. Enerjide yüzde 25 daha tasarruflu bina anlamına geliyor" dedi.

Normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' konseptine 2025 yılı itibarıyla geçildi. Binalarda yenilenebilir enerji kullanımındaki yüzde 5'lik oran, 2025 yılı itibarıyla yüzde 10'a çıkarıldı.

30 BİN BİNA NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ OLARAK TASARLANACAK

Enerjiden büyük ölüde tasarruf edileceğini belirten Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı ve AÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Neredeyse Sıfır Enerjili Bina kavramı, 2023 itibarıyla gündemimize girdi. Fakat bir pilot uygulamaydı. Artık içinde bulunduğumuz 2025 yılında 2 bin metrekare inşaat ruhsat alanını geçen her bina, Neredeyse Sıfır Enerjili Bina olarak tasarlanmak zorunda. Bu binaların enerji etiketi B sınıfı olacak. Enerjide yüzde 25 daha tasarruflu bina anlamına geliyor. Kullanılacak yenilenebilir enerji oranı yüzde 10'a çıkmak zorunda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 2023 yılından 2025 yılına kadar düzenlenen pilot uygulamada, yaklaşık 2 bin 200 binanın normal binaya göre yüzde 25 daha verimli olacak şekilde sıfır enerjili bina olarak tasarlandığını ve yıllık yaklaşık 281 gigawatt saatlik (GWh) tasarruf öngörüldüğünü belirtti. Önümüzdeki süreçte yılda 30 bin binanın Neredeyse Sıfır Enerjili Bina olarak tasarlanacağı da ifade edildi" dedi.

ISITMADA DOĞALGAZIN PAYI YÜZDE 56

Enerji kullanımında ısıtmanın büyük ölçüde elektrik maliyetini artırdığını belirten Atmaca, "Enerjinin yüzde 24'ünü yine çevrim sektöründe elektrik üretmek için harcarken, yüzde 20'sini ulaşımda, yüzde 17'sini konutlarda, yüzde 8'ini ticaret ve hizmette kullanıyoruz. Hane halkının kullanımında yüzde 65 oranında ısıtma amaçlı kullanılıyor. Yüzde 12 sıhhi sıcak su ihtiyacında tüketirken, ısıtmada enerjiyi yüzde 56 oranında doğal gazla kullanıyoruz. Bu rakamlara baktığımızda, ciddi fosil yakıt kullanımımız söz konusu. Soğutmada özellikle elektrik tüketiyoruz. Elektrik tarifelerinde belli kotalardan sonra fiyat artışları yaşanacak. Genel anlamda hem maliyetler hem tasarruflu kullanım hem de iklim krizine çözüm kapsamında Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar faydalı olacak" diye konuştu.