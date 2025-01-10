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        Bekçiler, yanan teknenin halatlarını kesip alevlerin diğer teknelere sıçramasını önledi

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan gezi teknesini barınağa bağlayan halatları kesen bekçiler, alevlerin diğer teknelere sıçramasının önüne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:45
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        Bekçiler, yanan teknenin halatlarını kesip alevlerin diğer teknelere sıçramasını önledi
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan gezi teknesini barınağa bağlayan halatları kesen bekçiler, alevlerin diğer teknelere sıçramasının önüne geçti. Yangın sırasında barınakta 30'a yakın tekne olduğu kaydedildi.

        Alanya Balıkçı Barınağı'na bağlı gezi teknesinde, saat 02.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçiler, teknenin kıyıya bağlı olduğu halatları kesip, alevlerin diğer teknelere sıçramasını önledi. İtfaiye ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri yangına müdahale edip, alevleri söndürdü. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan, yangın sırasında barınakta 30'a yakın tekne olduğu kaydedildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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