Nergis toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde nergis toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 çocuk, kurtarılarak ailelerine teslim edildi. Çocuklardan biri kendini kurtaran ekiptekilerin ellerini öperek, teşekkür etti. Kurtarılma anı ve sonrasının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.00'te Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi Çetince Sokak Havuzbaşı mevkisindeki dağlık alanda meydana geldi. Mehmet Mutlu S. (12) ile Emirhan Y. (11), nergis toplamak için çıktıkları dağlık bölgede mahsur kaldı. Emirhan Y.'nin kayalıklar arasında sıkışması üzerine diğer çocuk bağırarak yardım istedi. Çocuğun yardım çağrılarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 400 metre yükseklikteki dağlık alana çıkan ekipler, mahsur kalan çocukları kurtararak ailelerine teslim etti. Kurtarılmanın sevincini ailelerine sarılarak yaşayan çocuklardan Mehmet Mutlu S., kendisini kurtaran AFAD ve itfaiye görevlilerinin ellerini öperek teşekkür etti. Kurtarılma anı ve sonrasının görüntüleri ekipteki bir görevlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.