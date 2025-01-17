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        MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti (2)

        YERİNEİLÇE BAŞKANI ATANDIAntalya'da sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Onur Temel'in yerine, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı olan Sadullah Güneş atandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:55
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        MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti (2)
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        YERİNEİLÇE BAŞKANI ATANDI

        Antalya'da sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Onur Temel'in yerine, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı olan Sadullah Güneş atandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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