MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti (2)

Antalya'da sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Onur Temel'in yerine, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı olan Sadullah Güneş atandı.

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