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        Kuruma tehlikesi bulunan Doyran Göleti, su tutmaya başladı

        ANTALYA'da geçen aylarda kuruma noktasına gelen, kuraklık nedeniyle adacıkların oluşup toprağın çatladığı Doyran Göleti, yeniden su tutmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:35
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        Kuruma tehlikesi bulunan Doyran Göleti, su tutmaya başladı
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        ANTALYA'da geçen aylarda kuruma noktasına gelen, kuraklık nedeniyle adacıkların oluşup toprağın çatladığı Doyran Göleti, yeniden su tutmaya başladı. Göletin ekim ayında ve yeni çekilen dron görüntüleri, su seviyesindeki artışı gözler önüne serdi.

        Antalya'da kayak merkezi Saklıkent yolundaki, güzelliğiyle dikkati çeken Doyran Göleti, 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından inşa edildi. Kızılçamların ve Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, çevresindeki 1700 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin uğrak noktası olan gölet, geçen yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

        Kuraklığın ve su kaynaklarının tarım alanlarında aşırı kullanımı nedeniyle su seviyesinin yok denecek noktaya gelmesiyle gölette adacıklar oluşmuş, toprakta ise çatlamalar yaşanmıştı. Aralık ayında son 15 yılın yağış rekorunun kırıldığı kentte, son yağışlarla birlikte göletteki su seviyesi yükseldi.

        Yeniden su tutmaya başlayan göletin su seviyesinin bahara kadar daha da yükselmesi bekleniyor. Diğer yandan göletin havadan çekilen görüntüleri, ekim ayından bu yana yaşanan su seviyesindeki artışı gözler önüne seriyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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