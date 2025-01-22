Sürücü koltuğundayken üzerine kamyon devrildi

Otomobilde sıkışan sürücü Saygılı, ekipler tarafından güçlükle araçtan çıkartıldı. Gülşen Saygılı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hafif yaralı kamyon şoförü Şahin Karataş da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Hamza Taş Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı'nın birleştiği eski Varsak Belediyesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Şahin Karataş’ın kontrolünden çıkan gübre yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, durakta yolcu bekleyen 07 AU 0336 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kavşaktan caddeye savrulan kamyon, önünde ilerleyen Gülşen Saygılı yönetimindeki 07 MKB 45 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi.

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