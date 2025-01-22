Sürücü koltuğundayken üzerine kamyon devrildi (2)

Antalya'nınKepez ilçesinde, gübre yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü Gülşen Saygılı, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saygılı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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