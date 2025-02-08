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        Fenerbahçe kafilesi, Alanya'ya geldi

        SÜPERLig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi maç için kente gelirken, Gazipaşa'da taraftarlar tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:17 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:20
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        Fenerbahçe kafilesi, Alanya'ya geldi
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        SÜPERLig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi maç için kente gelirken, Gazipaşa'da taraftarlar tarafından karşılandı.

        Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, mücadele için özel uçakla saat 18.00'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertlileri yaklaşık 30 kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı. Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular, otobüse binerek Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

        KAMP KADROSU

        Fenerbahçe'nin 21 kişilik Alanyaspor maç kadrosunda, "İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun" isimleri yer aldı.

        9 KİŞİ KADRODA YOK

        Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile deplasmanda oynanacağı mücadelenin kadrosunda 9 futbolcu yer almadı. Fenerbahçe'nin kadrosunda, sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Ognjen Mimovic de yer almadı. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

        Fenerbahçe, pazar günü saat 16.00'da GAİN Park Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Takımın otobüse binişi

        - Taraftarlardan detay

        -Otobüsün Alanya'ya hareket edişi

        -Genel detaylar

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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