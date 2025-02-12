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        Hesap kavgasında garson Ekrem'in ölümüne 3 tutuklama

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada garson Ekrem Bolkaç'ın (25) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:50
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        Hesap kavgasında garson Ekrem'in ölümüne 3 tutuklama
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        ANTALYA'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada garson Ekrem Bolkaç'ın (25) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 8 Şubat akşamı Arif Mahallesi'ndeki müzikli eğlence mekanında meydana geldi. Müşterilerden Ali D. (42), Mustafa A. (46) ve Özgür A. (48), eğlendikten sonra hesaba itiraz etti. İşletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen grup, iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, çalışanlarla kavga etti. Kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç, bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Ekrem Bolkaç, ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Kavgayla ilgili Ali D., Mustafa A. ve Özgür A. gözaltına alındı.

        KATİLİ BIÇAKTAKİ PARMAK İZİ BELİRLEYECEK

        Finike Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcısı tarafından olay yeri incelemesinde elde edilen deliller, bıçaktaki parmak izi ile DNA örneği Adli Tıp Kurumu ve kriminal laboratuvarlarına gönderildi. İfadelerinde; Bolkaç'ı bıçaklamadıklarını söyleyip, suçlamayı reddeden şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutukladı.

        ÖLEN GARSONUN EŞİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

        Evli ve 2 yaşında kızı olan Ekrem Bolkaç'ın cenazesi ise memleketi Uşak'ta defnedildi. Ekrem Bolkaç'ın eşi Ecem'in sosyal medya hesabından "Sen hep 25 yaşındasın. Sonsuzum, kalbim, aşkım, her şeyim" sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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