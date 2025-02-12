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        Vakit geçirdiği depoda çıkan yangında öldü

        ANTALYA'da oturduğu binanın altındaki depoda vakit geçiren Mehmet Akçabelen (65), çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:50
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        Vakit geçirdiği depoda çıkan yangında öldü
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        ANTALYA'da oturduğu binanın altındaki depoda vakit geçiren Mehmet Akçabelen (65), çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Muratpaşa ilçesi 842 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında ailesi ile yaşayan, binanın deposunda kurduğu bilgisayar ile vakit geçiren Mehmet Akçabelen, dün akşam yine depoya indi. Mehmet Akçabelen burada vakit geçirirken, bugün saat 11.00 sıralarında apartman sakinleri binada yanık kokusunu fark etti. Depoda yangın çıktığı anlaşılırken, ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Bu sırada ailesi Akçabelen'e telefonla ulaşamadı. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarını Akçabelen ailesi telaşla izlerken, ekipler alevleri söndürüp, depoya girdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mehmet Akçabelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan annesi fenalaştı. Fenalaşan kadına ambulansta müdahale edilirken, Akçabelen'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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