İcra kararıyla tahliyeye direndi

ANTALYA'da kirasının 11 bin TL'den 16 bin TL'ye çıkarılmasını kabul etmeyen ve icra kararıyla evin boşaltılmasına direnen Salih Kırgın, polisin iknası sonrası gözyaşlarıyla dışarı çıktı. Kırgın, "5 aylık çocuğumla dışarıda kaldım. Eşyalarımı alıp çıkacağım. Gidecek yerim de yok" dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi, Hamidiye Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. 5 aylık Oktay isimli bebeği ve nikahsız yaşadığı Medine A. ile oturan Salih Kırgın'a, evi boşaltması için ev sahibi tahliye tebligatı yolladı. Kırgın, belirlenen süre içerisinde evi boşaltmayınca icra memurları ve avukatlar tahliye için adrese geldi. Daire önüne gelen avukat, defalarca aradığı Salih Kırgın’a ulaşamayınca çilingire kapıyı açtırıp içeri girmek istedi. Bu sırada Medine A., uyuduklarını söyleyerek kapıya çıktı ve durumu Kırgın'a haber verdi. Kısa sürede eve gelen Salih Kırgın, icra memurları ve avukatlarla tartıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisin geldiğini gören Kırgın, kapıyı kapattı ve eline kolonya şişesi aldı. Kolonyayı yere döküp kucağına bebeğini alan Salih Kırgın, kış nedeniyle evden çıkmayacağını, kendisine süre verilmesini istedi. Polis ekipleri Kırgın'ı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ev sahibi tahliye işleminin yapılmasını isteyince polis ekibi yaklaşık 1 saat sonra Salih Kırgın'ı ikna etti. Evden çıkan Kırgın, gözyaşlarıyla polis ekibine durumu anlattı. Bu sırada bir kadın polis memuru, 5 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.

'NE YAPAYIM, YAŞAMAYAYIM MI'

Salih Kırgın, "Ben kiramı zamanında ödüyorum. Hiçbir sorunum yok. Kredi çektiğim için onu ödemeye çalışıyorum. Çocuğum da var yetişemiyorum. Namussuzluğum yok, sadece kuru ekmeğe çalışıyorum. 11 bin liraya oturduğum ev için 16 bin TL istiyorlar. 16 bin TL'lik ev değil. O kadar verecek olsam daha iyi evde kalırım. Bugün evin tahliyesi için geldiler, ben de direndim. Evi ve çocuğumu yakacaktım. Sonrasında memurlar geldi. Onlara da derdimi anlattım. Onlar da anlamıyor. Kanunun bu şekilde olduğunu bana anlattılar. Kanun buysa ben ne yapayım, yaşamayayım mı?" diye konuştu.