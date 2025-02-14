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        Polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kask kamerasında

        ANTALYA'nınKumluca ilçesi yakınlarında polis memuru Cuma Şimşek'in (39) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:05
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        Polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kask kamerasında
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        ANTALYA'nınKumluca ilçesi yakınlarında polis memuru Cuma Şimşek'in (39) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek'in motosikletinin virajda devrildikten sonra bariyere çarparak alev aldığı anlar arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

        Kumluca- Antalya yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında 9 Şubat'ta meydana gelen kazada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti devrildi. Sürüklenerek bariyere çarpan polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünme nedeniyle alev aldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevlere söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi morga kaldırıldı.

        SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

        Kazadan önceki akşam araç kullanırken çekilen bir görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Cuma Şimşek'in, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notu yazdığı görüldü. Cuma Şimşek görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi. Cuma Şimşek'in cenazesi Gaziantep'te defnedildi.

        'CUMA GİTTİ, CUMA GİTTİ'

        Diğer yandan Cuma Şimşek'in hayatını kaybettiği kaza, motosikletli arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir grup motosikletlinin yolda seyir halinde olduğu sırada viraja giren Cuma Şimşek'in motosikletinin devrilerek bariyere çarptığı ve saniyeler içinde alev aldığı anlar yer aldı. Arkadan gelen motosikletlinin kazanın hemen ardından "Cuma gitti, Cuma gitti" diyerek durmaya çalıştığı duyuldu.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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