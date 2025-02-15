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        'Kahtalı Mıçe' vefat etti

        YAKLAŞIK bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), Antalya'da vefat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 05:05 Güncelleme: 15.02.2025 - 05:10
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        'Kahtalı Mıçe' vefat etti
        ABONE OL

        YAKLAŞIK bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), Antalya'da vefat etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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