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        'Kahtalı Mıçe' yaşamını yitirdi (2)

        CENAZESİYARIN ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEKAntalya'da yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenaze töreninin detayları belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 08:05 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:05
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        'Kahtalı Mıçe' yaşamını yitirdi (2)
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        CENAZESİYARIN ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Antalya’da yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı’nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Kahtalı için bugün saat 14.00’te Uncalı Kent Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek son işlemlerin ardından, sevenlerinden helallik alınacak ve uçakla Adıyaman’a gönderilecek. Kahtalı’nın cenazesi yarın saat 09.30’da Adıyaman Havalimanı’nda karşılanacak. Saat 11.00’de Kahta’da, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde cenaze töreni gerçekleştirilecek. Kahta Çağrı Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası sanatçının cenazesi, Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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