Antalya kıyılarında deniz doldurularak yapılan iskeleler, uydu fotoğraflarında

ANTALYA kıyılarında deniz doldurularak yapılan mendirek şeklindeki iskeleler, uydu fotoğraflarıyla belgelendi. Uydu görüntülerinde boş olan denize, ilerleyen yıllarda denizin yaklaşık 150 metre doldurularak iskele yapıldığı, iskelelere ise şezlong ve locaların yerleştirildiği görüldü.

Kentin birçok noktasında oteller tarafından kullanılan ve deniz doldurularak yapılan mendirek şeklindeki iskeleler, uydu fotoğraflarıyla belgelendi. Antalya kıyılarında iskeleler olmadan ve yapıldıktan sonraki hali, uydu fotoğraflarıyla göz önüne serildi. Yapıldığı yerin deniz akıntılarını kesen iskeleler, deniz ekosistemine de zarar veriyor. Bazı noktalardaki iskelelerin ise kıyıdan başlayarak, denizin yaklaşık 150 metre doldurularak yapıldığı görüldü. İskelelerin üstlerinde ise şezlonglar ve kapalı locaların olduğu uydu fotoğraflarında görülüyor.

‘SUYUN ISINMASINA SEBEP OLUYOR’

İskelelerin deniz ekosistemine zarar verdiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Doldurulan yerlerin bazılarında iskeleler deniz çayırları (Posidonia Oceanica) üzerine yapıldı. Bunlara dikkat edilmesi, bunun olmaması gerekiyordu. Kıyı akıntılarını da kesiyor. İskele yapılırken birçok yaşam alanını yok ettiği gibi akıntıları kestiği için kirliliği de tutuyor. Su sirkülasyonu olmadığı için suyun ısınmasına da sebep oluyor. Alanya bölgesine doğru bakıldığında otellerin çoğunun önünde bunu görüyoruz" dedi.

‘DENİZE ZARAR VERİLİYOR’

İskelelerin akıntıyı kesmesi nedeniyle denize de zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Bunları yapanlar bindiği dalı kesiyor. Akıntı olmadığı için denize zarar veriliyor. Zaten Akdeniz ısınıyor, yazın 30 dereceye kadar ulaşıyor su sıcaklığı. Bu kirliliğe bağlı olarak zararlı organizmaların oluşma ihtimali de var burada. Bunlar denize girenlere temas ettiğinde kaşınma ve yanmaya neden olur. Kirlilikle birlikte mikroorganizmaların artışına sebep olur. Ayaklı iskeleler var, bunlar akıntıya engel olmuyor. Mendirek şeklinde yapılanlar kadar etkisi olmaz" diye konuştu.