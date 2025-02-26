Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Oltasına balık yerine martı takıldı

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde amatör balıkçı Selçuk Çele'nin avlanmak için denize attığı oltasına balık yerine martı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oltasına balık yerine martı takıldı
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde amatör balıkçı Selçuk Çele'nin avlanmak için denize attığı oltasına balık yerine martı takıldı. Çele'nin martıyı kıyıya çekip, olta iğnesinden kurtardıktan sonra bıraktığı anlar, kameraya yansıdı.

        Finike ilçe merkezinin liman bölgesindeki mendirekte balık avlamak isteyen Selçuk Çele, dün saat 14.00 sıralarında oltasını denize attı. Bu sırada su yüzeyinde bulunan martılardan biri, Selçuk Çele'nin olta iğnesine takıldı. Martıyı kıyıya çeken Selçuk Çele, gagasındaki iğneden dikkatli şekilde kurtardıktan sonra hayvanı bıraktı. Bu anlar, Selçuk Çele'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        'ISIR BAKALIM, İÇİN SOĞUDU MU'

        Görüntülerde denize attığı oltasıyla martı yakaladığını gören Selçuk Çele'nin gülerek, "Martı yakaladım. Bu akşam martı pilav yiyeceğiz" dediği duyuldu. "Ben mi sana 'yakalan' dedim. Yapacak bir şey yok. Dur kurtaracağım" diyerek martıyı kıyıya çeken Selçuk Çele'nin, hayvanı gagasına takılan iğneden kurtardığı görüldü. Kendisini ısırmaya çalışan martıya, "Isır bakalım, için soğudu mu" diyen Selçuk Çele'nin birkaç kez elini ısıran hayvanı daha sonra bıraktığı anlar, görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı

        Benzer Haberler

        Ev arkadaşını öldüren sanık: Cüzdanımdan para aldı, tartışmaya başladık
        Ev arkadaşını öldüren sanık: Cüzdanımdan para aldı, tartışmaya başladık
        Seraları soğuk vurdu, tüm ürünler zamlandı
        Seraları soğuk vurdu, tüm ürünler zamlandı
        POYD üyeleri, deprem bölgesindeki turizm öğrencileriyle buluştu
        POYD üyeleri, deprem bölgesindeki turizm öğrencileriyle buluştu
        Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da bir araya getirdi
        Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da bir araya getirdi
        AESOB ile Basın İlan Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı
        AESOB ile Basın İlan Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi'nde çalışmalar s...
        Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi'nde çalışmalar s...