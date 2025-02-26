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        POYD üyeleri, deprem bölgesindeki turizm öğrencileriyle buluştu

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki üniversitelerde okuyan turizm bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:03
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        POYD üyeleri, deprem bölgesindeki turizm öğrencileriyle buluştu
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        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki üniversitelerde okuyan turizm bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

        POYD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Beyhan, gazetecilere, şubatta Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu ve Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ile "Turizm Sektörünün Geleceği ve Gelişmeleri" konusunda söyleşi yaptıklarını belirtti.

        Öğrencilere turizmin Türkiye ekonomisine katkısını, turizmdeki kariyer adımlarını anlattıklarını dile getiren Beyhan, şunları söyledi:

        "Turizmin Türkiye ekonomisi ve istihdamı için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptık. Öğrencilerin ve turizm çalışanlarının turizm sektöründe başrolde olduğunu sık sık dile getirdik. Ancak turizm istihdamındaki sorunlar öğrencileri korkutuyor. Bu noktada öğrencilerin iyi yönlendirilmesi gerekiyor. İyi bir kariyer planı ile öğrenciler sektöre kazandırılabilir. Bu sağlanırsa turizm sektörünün istihdam sorunu çözülebilir. Söyleşilerde öğrencilerin meraklı ve sık sık soru sormalarından dolayı sektörü yeterince tanımadıklarını görebiliyoruz."

        Bu tür ziyaretlerin sektör açısından önemli olduğunu aktaran Beyhan, POYD olarak öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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