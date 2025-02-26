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        Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da bir araya getirdi

        Antalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Culunary Forum, gastronominin profesyonellerini, geleceğin şefleriyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:49
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        Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da bir araya getirdi
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        Antalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Culunary Forum, gastronominin profesyonellerini, geleceğin şefleriyle buluşturdu.

        Gastronomi sektörünün geleceğine eğitim ve yenilikçi fikirlerle yön vermek amacıyla gerçekleştirilen forum, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

        "Deneyim" temasıyla hazırlanan forum, 57 üniversiteden yaklaşık 4 bin 500 gastronomi ve aşçılık öğrencisi ile yemek servisi endüstrisi sektör liderlerini, şefleri, gastronomi uzmanlarını, akademisyenleri bir araya getirdi.

        Culinary Forum Kurucusu Murat Aslan, AA muhabirine, yaklaşık 5 aydır foruma hazırlandıklarını ve verimli bir organizasyonu gerçekleştireceklerini söyledi.

        İki gün sürecek foruma 7 binin üzerinde bir katılım olduğunu belirten Aslan, forum kapsamında sektörün önde gelen isimlerinin, öğrencilere tecrübelerini aktaracağını, networking ve portfolyo buluşmalarının yapılacağını kaydetti.

        Geleceğin sektör temsilcilerine iyi bir yol haritası sunmak istediklerini ifade eden Aslan, "Bugünün öğrenci, yarın Türkiye'nin gastronomisine, turizmine yön verecekler. Biz de öğrencileri profesyonellerle tanıştırarak, bilgi akışı sağlayarak geleceklerine destekte bulunmak ve onları iyi bir şekilde yönlendirmek istiyoruz. Bu arkadaşlarımız Türkiye'de çalışacaklar, yurt dışına gidecekler, yurt dışında bizi temsil edecekler." diye konuştu.

        Aslan, öğrencilere 2 günlük forumu en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.

        Forum kapsamında gastronomi alanında konferans ve paneller düzenlendi. Lezzet tadım stantlarında da aşçılar hünerlerini sergiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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