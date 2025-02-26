Antalya'da evinde kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Öz geçmişi okunan Oğuz'un cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'nın Çukurova ilçesine gönderildi.

Törene, Oğuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fikret Oğuz (54) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

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