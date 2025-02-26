Antalya'da evinde kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fikret Oğuz (54) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Oğuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.
Öz geçmişi okunan Oğuz'un cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'nın Çukurova ilçesine gönderildi.
Polis memuru Fikret Oğuz, dün Sedir Mahallesi Akın Caddesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
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