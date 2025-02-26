Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi'nde çalışmalar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi'ni ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Böcek, yaptığı ziyarette günlük 2-3 ton ürün kurutma kapasitesine sahip Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisinde dilimlenip, kurutulan ürünlerin tadımını yaptı ve görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Böcek, elde kalan ürünleri israf olmaktan kurtarıp, ekonomiye kazandıran tesislerin önemini anlattı.

Üreticileri her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirten Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 21 halimiz, 1927 tüccar ve komisyoncumuz var. Hepsiyle birlikte tarıma değer katmaya çalıyoruz. Talep doğrultusunda üreticilerimizin malını ve ürünlerini kıymetli kılmak adına gelen talepleri değerlendirerek, bu tesisleri hizmete açtık." ifadelerini kullandı.

Böcek, daha sonra Kumluca Mavikent Sahil Mesire Alanı'nda da vatandaşlarla bir araya geldi.