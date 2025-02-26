Seraları soğuk vurdu, tüm ürünler zamlandı

ANTALYA'da son 1 haftada yaşanan aşırı soğuk, seralardaki ürünlerin olgunlaşmasını yavaşlattı. Verim düşüklüğüne bağlı fiyatlarda ciddi artışlar yaşandı. Antalya'da 14 Şubat'ta 15 TL olan en düşük domates fiyatı, yüzde 100 artışla 30 TL'ye çıktı.

Türkiye genelinde özellikle son 1 haftadır yaşanan kar yağışı ve şiddetli soğuklar, örtü altı üretim merkezi Antalya'yı da vurdu. Aşırı soğuklar ve don tehlikesi nedeniyle Antalya ve Akdeniz sahil kesimindeki seralarda üretimin zarar görmemesi için çiftçiler tarafından her gece soba yakıldı, ürünler soğuktan korunmaya çalışıldı. Ancak şiddetli soğuk ve don olayları birçok üreticiyi olumsuz etkiledi. Aşırı soğuklar aynı zamanda seradaki ürünün olgunlaşması, büyümesini de ciddi ölçüde yavaşlattığı için hasat miktarı düştü. Piyasaya ürün arzında yaşanan büyük sıkıntı, fiyatlara da yansıdı. Antalya'da 14 Şubat'ta 15 TL olan en düşük domates fiyatı, yüzde 100 artışla 30 TL'ye çıktı.

SOĞUĞUN ETKİSİ PAZARA YANSIYACAK

Olumsuz hava koşullarının, yaş meyve sebze ve kesme çiçek üretimi başta olmak üzere tarımsal üretimi etkilediğini belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, soğuk havanın ürün veriminin düşmesine ve hasat sürelerinin uzamasına neden olduğunu kaydetti. Çandır, hava şartları nedeniyle arz edilen ürün miktarının azalacağını, bu dönem fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını söyledi. Çandır, "Şu ana kadar kentimizde herhangi bir toplu don zararı bildirimi bulunmamaktadır. Narenciye bahçeleri ve tropikal meyvelerde soğuk kaynaklı zararlar gözlense de önümüzdeki aylardaki hava koşulları belirleyici olacaktır" dedi.

SOĞUK KIZARMAYI ENGELLEDİ

Antalya hal esnafından ATB ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin 14- 26 Şubat tarihlerine ilişkin toptancı hal ürün fiyat listelerini paylaştı. 1 haftalık soğuk nedeniyle domateste çok bir zarar olmadığını ancak ürün hasadının ciddi oranda azaldığını belirten Cüneyt Doğan, "Seralarda soğuktan domates kızaramadı. Genel olarak tüm ürünler için de geçerli. Büyüyemedi veya olgunlaşamadı. Soğuk; domatesin kızarması, olgunlaşmasını yavaşlatıyor. Havaların ısınmasıyla belki 1 hafta, 10 gün sonra tekrar toparlayabilir. Burada ihracat da önemli, başka ülkelerden daha ucuza mal geliyordu. Soğuk oralarda da etkili oldu mu bilmiyoruz, ona göre pazarın fiyatları oturur" diye konuştu.