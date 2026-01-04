Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik uygulamalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
