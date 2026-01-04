Antalya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Sahil Güvenlik Aksu Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

