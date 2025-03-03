Çocuk gelin ve damat sayısı, yıllar içinde azaldı

TÜRKİYE'de 16-17 yaşında evlilikler, yıllar içinde azaldı. 2015'te bu yaş grubunda evlenen erkeklerin sayısı 1483, kadınların ise 31 bin 337 olurken, 2024'te 617 erkek, 9 bin 354 kadın evlilik yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 568 bin 395 çift evlendi. Çocuk yaşta, 16-17 yaş grubunda evlenen kadınların oranı, erkeklere göre daha fazla oldu. Geçen yıl, 16-17 yaş grubunda evlenen erkek çocukların toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 0,10 iken, kız çocukların oranı yüzde 1,64 oldu. 2024'te 16-17 yaş grubunda 617 erkek, 9 bin 354 kadın evlilik yaptı. Geçen yıl 16-17 yaş grubunda evlenen kadınların sayısı, erkeklerden 15 kat fazla oldu.

16-17 yaş grubu evliliklerin, yıllar itibarıyla 2 cinsiyette de azalma eğiliminde olduğu görüldü. 2015'te bu yaş grubunda evlenen erkeklerin sayısı 1483, kadınların ise 31 bin 337 olarak kayıtlara geçti. 2015-2024 yılları arasında 16-17 yaş grubunda evlenen erkek ile kadın sayıları şöyle;

"2016'da 1319 erkek, 27 bin 637 kadın, 2017'de 1081 erkek, 23 bin 906 kadın, 2018'de 1029 erkek, 20 bin 809 kadın, 2019'da 940 erkek, 17 bin 58 kadın, 2020'de 728 erkek, 13 bin 35 kadın, 2021'de 773 erkek, 13 bin 168 kadın, 2022'de 693 erkek, 11 bin 563 kadın, 2023'te 707 erkek, 10 bin 498 kadın."

Geçen yıl 16-17 yaşında evlenen kadınlardan 249'u aynı yaş grubundaki erkeklerle, 1049'u 18-19 yaşındakilerle, 4 bin 731'i 20-24 yaş grubundakilerle, 2 bin 748'i 25-29 yaş grubundakilerle, 495'i 30-34 yaş grubundakilerle, 65'i 35-39 yaş grubundakilerle, 10'u 40-44 yaş grubundakilerle, 6'sı 45-49 yaş grubundakilerle, 1'i de 50-54 yaş grubundakilerle hayatını birleştirdi.

Geçen yıl 16-17 yaş grubunda evlenen kadın sayısının en fazla olduğu iller şöyle;

"Gaziantep 979, Şanlıurfa 800, Hatay 462, İstanbul 448, Konya 383, Diyarbakır 300, Ankara 289, Van 274, Kahramanmaraş 266, İzmir 258, Adana 252, Ağrı 213"