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        Sahura uyandırmak için aracıyla yüksek sesli müzik açıp dolaştı

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde Emirhan Özsoy (19), vatandaşları sahura uyandırmak için yüksek sesle müzik açarak aracıyla sokakları dolaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:20
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        Sahura uyandırmak için aracıyla yüksek sesli müzik açıp dolaştı
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde Emirhan Özsoy (19), vatandaşları sahura uyandırmak için yüksek sesle müzik açarak aracıyla sokakları dolaştı.

        Finike'de yaşayan Emirhan Özsoy, ilçe halkını uyandırmak için sahur vakti otomobilindeki ses sistemi üzerinden davul sesi açtı. Özsoy, davul sesi eşliğinde "Haydi sahura, haydi sahura, kalksana kız" sözlerinin yer aldığı müzikle sokak sokak dolaştı. Özsoy'un sokaklarda aracıyla dolaştığı anlar cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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