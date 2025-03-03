Sahura uyandırmak için aracıyla yüksek sesli müzik açıp dolaştı
ANTALYA'nın Finike ilçesinde Emirhan Özsoy (19), vatandaşları sahura uyandırmak için yüksek sesle müzik açarak aracıyla sokakları dolaştı.
ANTALYA'nın Finike ilçesinde Emirhan Özsoy (19), vatandaşları sahura uyandırmak için yüksek sesle müzik açarak aracıyla sokakları dolaştı.
Finike'de yaşayan Emirhan Özsoy, ilçe halkını uyandırmak için sahur vakti otomobilindeki ses sistemi üzerinden davul sesi açtı. Özsoy, davul sesi eşliğinde "Haydi sahura, haydi sahura, kalksana kız" sözlerinin yer aldığı müzikle sokak sokak dolaştı. Özsoy'un sokaklarda aracıyla dolaştığı anlar cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.