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        Çiçekçilerde Kadınlar Günü mesaisi

        ANTALYA Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tercih edilen çiçeklerin, 150 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:50
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        Çiçekçilerde Kadınlar Günü mesaisi
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        ANTALYA Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tercih edilen çiçeklerin, 150 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu söyledi.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken çiçekçilerde hareketlilik başladı. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, bu özel gün için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Kadınlar Günü'nün çiçek sektörü için önemli günlerden biri olduğunu vurgulayan Bakaç, “8 Mart, Anneler Günü ile birlikte en çok çiçek satılan günlerden biri. Ancak bu yıl Kadınlar Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi ve ramazan ayının başlaması nedeniyle satışlarımızda yaklaşık yüzde 10 oranında düşüş bekliyoruz" dedi.

        EN ÇOK LALE, FREZYA VE RENKLİ GÜLLER TERCİH EDİLİYOR

        8 Mart'ta en çok satılan çiçek türlerine de değinen Bakaç, “Özellikle lale, frezya ve renkli güller büyük ilgi görüyor. Bunun yanında orkide de kadınlara en çok hediye edilen çiçekler arasında. Kır çiçeği buketleri de son dönemde sıkça tercih ediliyor" diye konuştu. Çiçek fiyatları hakkında bilgi veren Bakaç, “Bu yıl çiçek fiyatları 150 TL'den başlayıp yukarı doğru gidiyor. Fiyatlar geçen seneye göre büyük değişiklik göstermedi. Müşterilerimizin bütçesine göre elimizden geldiğince uygun alternatifler sunmaya çalışıyoruz" dedi.

        KADINLAR KENDİLERİNE DE SİPARİŞ EDİYOR

        Özel günlerde çiçek satışlarının arttığını belirten Bakaç, Kadınlar Günü'nün insanlar için duygusal bir anlam taşıdığını ifade etti. Bakaç, “8 Mart'ta birçok kişi eşine, annesine, kızına veya arkadaşına çiçek alarak onları mutlu etmeye çalışıyor. Bunun dışında bazı kadınlar, kendilerini mutlu etmek için de çiçek siparişi veriyor. Çiçek, insanlara moral veren ve mutluluk getiren bir hediye olduğu için talep her zaman yüksek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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