Antalya'da sokakta düğün, nişan, mevlit yasaklandı

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, il genelinde cadde, sokak ve parklarda düğün, nişan, kın gecesi, mevlit gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun'un katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sokaklarda gürültü ve yol kapatmaya sebep olan düğün, nişan, kın gecesi ve mevlit gibi etkinliklere yönelik alınan karar açıklandı.

Toplantıda konuşan Vali Hulusi Şahin, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da düğün mevsimiyle beraber 'sokak düğünü' sıkıntısının ortaya çıktığını söyledi. Sokaklarda yollar kapatılıp, büyük ses düzenleri kurularak insanlara rahatsızlık veren birtakım etkinlikler, eğlenceler yapıldığını dile getiren Şahin, bununla ilgili Antalya Valiliği olarak alınan kararı şöyle açıkladı:

“İlimiz sınırlarında yapılan düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit merasimi, sabit araç üzerinde veya stant kurmak suretiyle ses yayını yapılması ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak, açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellemektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun şikayetlerine konu olmaktadır. Ayrıca gürültü nedeniyle vatandaşlarımızın yaşlı, bebek, hasta gibi okulların eğitime açık olması ile birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşadığı da bilinmektedir. Aynı zamanda açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler sonucunda yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yaparak kişilerin huzur ve sükununu bozması gibi fiiller meydana gelmektedir. Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunması için valiliğimiz tarafından alınan kararla, yapılacak olan bahse konu etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılması, cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmaması kararlaştırılmıştır. Bu karara uymayanlar hakkında fiilleri suç oluşturuyorsa ilgili konularına göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32'nci maddesine göre hüküm ifa edilecektir"