8 yıllık oto tamircisi Döndü: Hem anne hem ustayım

ANTALYA'da2 çocuk annesi Döndü Aslan (37), 13 yıl yat kaptanlığı yaptıktan sonra eşinin mesleği olan oto tamirciliğine başladı. Çocuklarının kendisine 'anne usta' diye hitap ettiğini belirten 8 yıllık oto tamirci Aslan, "Öncesinde sadece anneydim, şimdi anne usta oldum" dedi.

Döndü Aslan, 13 yıl yaptığı yat kaptanlığı mesleğini bıraktıktan sonra eşinin iş yerinde oto tamirini öğrenmeye başladı. 8 yıldır işini aşkla yapan Aslan, 2 çocuğu ile birlikte dükkan ve ev arasında mekik dokuyor. Özellikle kadın müşterilerin tepkisinden memnun olduğunu söyleyen Aslan, "Öncesinde araçlara sevdam vardı. Eşimin de mesleği olduğu için birlikte dükkan açmaya karar verdik. Ustam eşim olur. İşi erbabından öğrendim. Zaman zaman zorlandığım anlar oldu. Evde ev hanımı, çocuklarla anne, usta olarak 10 parçaya bölündüğüm anlar oluyor. Burada olmam kadın müşterileri çok mutlu ediyor. Ben olmadığım zaman kadın müşterilerin yüzü asılıyor, ben varken yüzleri gülüyor. Erkekler ilk başta çok şaşırıyordu. Bana 'Ustam kolay gelsin' diyorlar" dedi.

'OKULA GİTTİĞİMDE 'ANNE USTA GELDİ' DİYORLAR'

Çocuklarının mesleği ile gurur duyduğunu belirten Döndü Aslan, "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Gençler, 'Kadın işidir yapma, erkek işidir yapma' diyenlere kulak asmasın. Ellerinin hamuruyla kadın, erkek işine karışsınlar ki dünya güzelleşsin. Çocuklarım mesleğimi çok seviyor. Öncesinde sadece anneydim, şimdi anne usta oldum. Okula gittiğimde 'Anne usta geldi' diyorlar. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine bizi anlatıyorlar. 'Annem yağ kaçağı tamir ediyor' diyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Oğlumu okul çıkışında buraya getiriyorum. İşi öğretmek için takımları veriyorum. Takım çantamız onun oyuncağı oldu. Bizim mesleğimiz hem maddi hem manevi anlamda kazandıran bir meslek. Mesleğimiz gençlere yanlış anlatılıyor. Yağın ve pisin içinde olduğumuz söyleniyor. Ama şu anda ekmek kazanabilecekleri en iyi sektörlerden biri. Tüm gençlere sanayiyi ve mesleğimizi öneriyorum" diye konuştu.

'KADINLARIN OLDUĞU HER YER CENNETE DÖNÜŞÜYOR'

Kadın meslektaşlarının artmasını ve kadınların sanayide çalışmasını desteklediğini kaydeden Döndü Aslan, "Özellikle kadınların bu tarz işlerde çalışmasını çok destekliyorum. Erkekler de kadınlara bu konuda destekçi. Keşke kadınların kendi başına dükkan açabildiğini görebilsem. Bizim sanayimizde birkaç kadın arkadaşım var. Onlar kaporta ve boya üzerine çalışıyor. Kadınların olduğu her yer cennete dönüşüyor. Kadınların yapamayacağı, altından kalkamayacağı iş yok" dedi.

'İŞTE DE EVDE DE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Eşini teşvik ederek mesleğini aşıladığını belirten Serdar Aslan, "Eşim kaptanlığı bırakınca 'Birlikte iş kuralım' dedik. Mesleğimi eşime anlattım ve öğrettim. Şu an birlikte çalışıyoruz. Her şeyi tek tek gösterdim. Kendisi kaptan olduğu için altyapısı vardı. Sanayide bir iş yerinde kadın olması her şeyi değiştiriyor. Herkes konuşma üslubuna dikkat ediyor. Kendisi de müşterilerimizle güzel iletişim kuruyor. Hayatımız gayet güzel. İşte de evde de birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.