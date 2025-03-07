'Öğrencisinin kolunu morartıp, karnına ayağıyla bastı' iddiasına inceleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde okulda arkadaşı ile tartışan 4'üncü sınıf öğrencisi A.Y.'nin (11) öğretmen H.E.C. tarafından darbedildiğini iddia eden aile, şikayetçi oldu. Anne Yaşar Yılmaz (34), oğlunun sol kolunda morarma olduğunu, öğretmenin çocuğun çenesini sıkıp, birkaç tokat vurduğunu, daha sonra yere yatırıp karnına ayağıyla bastırdığını öne sürdü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 5 Mart günü meydana gelen olayda, 4'üncü sınıf öğrencisi A.Y. ile top oynadığı 3'üncü sınıf öğrencisi arkadaşı arasında itişme oldu. Arkadaşının durumu anlattığı sınıf öğretmeni H.E.C., iddiaya göre okulun koridorunda yakaladığı A.Y.'ı yüzünden tutarak yere yatırdı, ardından ayağıyla karnına basarak darbetti. Okul çıkışı oğlunu almak için geldiğinde A.Y.'ın yüzünde ve kolunda morluklar oluştuğunu gören Yaşar Yılmaz, çocuğun sınıf arkadaşlarından durumu öğrendi. A.Y.'ı alıp, hastaneye götüren anne darp raporu alarak öğretmen H.E.C. hakkında hem polise hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ÇOCUK ÇOK ŞIMARIKLIK YAPIYORDU'

Anne Yaşar Yılmaz, "3'üncü sınıf öğretmeni H.E.C., oğlumu koridorda herkesin içerisinde, bütün sınıfın önünde kulağından çekerek, çenesinden tutarak yere yatırmış. Bunu çocuğumu okula almaya gittiğimde sınıf arkadaşlarından duydum. Çocuğuma sordum, o da doğru olduğunu söyledi. Öğretmenle görüşmeye okula girdim ama kendisini bulamadım. Telefon numarasını buldum. Kendisi telefonda bana çok rahat bir şekilde yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Neden yaptığını sorduğumda, 'Çocuk çok şımarıklık yapıyordu. Çok kavga ediyordu' diye cevap verdi. Tabii ki çocuk şımarıklık yapabilir. Ama öğretmenin yaptığı açık açık şiddet. Böyle bir şey yapılmamalıydı. Öğretmeni tanımam bile. Yüzünü 1- 2 defa gördüm, aramızda bir sorun yok. Bu durumu okul idaresi ile konuştuğumuzda kendisini çağırıp sorduklarını ve yaptığını kabul ettiğini söylediler. Böyle bir durumu çocuğuma yaptırmam ve kabullenemem. Çocuğumu alarak hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Polise giderek öğretmenden şikayetçi olduk. CİMER'e yazdım. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldum. Öğretmen hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.