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        'Öğrencisinin kolunu morartıp, karnına ayağıyla bastı' iddiasına inceleme

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde okulda arkadaşı ile tartışan 4'üncü sınıf öğrencisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:55
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        'Öğrencisinin kolunu morartıp, karnına ayağıyla bastı' iddiasına inceleme
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde okulda arkadaşı ile tartışan 4'üncü sınıf öğrencisi A.Y.'nin (11) öğretmen H.E.C. tarafından darbedildiğini iddia eden aile, şikayetçi oldu. Anne Yaşar Yılmaz (34), oğlunun sol kolunda morarma olduğunu, öğretmenin çocuğun çenesini sıkıp, birkaç tokat vurduğunu, daha sonra yere yatırıp karnına ayağıyla bastırdığını öne sürdü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 5 Mart günü meydana gelen olayda, 4'üncü sınıf öğrencisi A.Y. ile top oynadığı 3'üncü sınıf öğrencisi arkadaşı arasında itişme oldu. Arkadaşının durumu anlattığı sınıf öğretmeni H.E.C., iddiaya göre okulun koridorunda yakaladığı A.Y.'ı yüzünden tutarak yere yatırdı, ardından ayağıyla karnına basarak darbetti. Okul çıkışı oğlunu almak için geldiğinde A.Y.'ın yüzünde ve kolunda morluklar oluştuğunu gören Yaşar Yılmaz, çocuğun sınıf arkadaşlarından durumu öğrendi. A.Y.'ı alıp, hastaneye götüren anne darp raporu alarak öğretmen H.E.C. hakkında hem polise hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        'ÇOCUK ÇOK ŞIMARIKLIK YAPIYORDU'

        Anne Yaşar Yılmaz, "3'üncü sınıf öğretmeni H.E.C., oğlumu koridorda herkesin içerisinde, bütün sınıfın önünde kulağından çekerek, çenesinden tutarak yere yatırmış. Bunu çocuğumu okula almaya gittiğimde sınıf arkadaşlarından duydum. Çocuğuma sordum, o da doğru olduğunu söyledi. Öğretmenle görüşmeye okula girdim ama kendisini bulamadım. Telefon numarasını buldum. Kendisi telefonda bana çok rahat bir şekilde yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Neden yaptığını sorduğumda, 'Çocuk çok şımarıklık yapıyordu. Çok kavga ediyordu' diye cevap verdi. Tabii ki çocuk şımarıklık yapabilir. Ama öğretmenin yaptığı açık açık şiddet. Böyle bir şey yapılmamalıydı. Öğretmeni tanımam bile. Yüzünü 1- 2 defa gördüm, aramızda bir sorun yok. Bu durumu okul idaresi ile konuştuğumuzda kendisini çağırıp sorduklarını ve yaptığını kabul ettiğini söylediler. Böyle bir durumu çocuğuma yaptırmam ve kabullenemem. Çocuğumu alarak hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Polise giderek öğretmenden şikayetçi olduk. CİMER'e yazdım. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldum. Öğretmen hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.

        'ÇOCUĞUMU YERE YATIRIP KARNINI ÇİĞNEMİŞ'

        Oğlunun sol kolunda morarma olduğunu, öğretmenin çenesini sıkıp, birkaç da tokat vurduğunu aktaran anne Yılmaz, "Tutup yere yatırmış. Ayağı ile çocuğumun karnını çiğnemiş. Bastıra bastıra çiğnemiş. Çocuğum bu baskı ile tuvaletini yapmış. Bunu bile çocuğum söyleyemedi. Hastanede ultrason çektirirken pantolonunun ıslak olduğunda gördük. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Konuşma bozukluğu mevcut. Psikiyatri ve konuşma terapi merkezinde tedavisi devam ediyor. Bu olay sonrası çocuğum korkudan 1-2 sene geriye gitti. Çocuğum şimdi okula gitmek istemiyor. Biz de zamanında öğrenciydik. Bir öğretmen, düşmanının çocuğuna böyle yapmaz. Vicdana ters bir durum. Şiddetle bu durumu kınıyorum. Çocuklar şiddet görmesin" diye konuştu. A.Y. ise "Koridorda öğretmen beni aldı yere yatırdı, çiğnedi. Kolumu sıktı ve tokat attı. Bütün sınıfın önünde beni tartakladı. Bu yüzden okula gitmek istemiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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