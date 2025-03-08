Felçli eşinin sakal tıraşını yapan kadın: 8 Mart'tan haberdar değilim

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde evinin bahçesinde felçli eşinin sakal tıraşını yapan ve 8 Mart'tan haberdar olmadığını söyleyen Zehra Ekşili'nin (65), sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi topladı.

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde oturan Zehra Ekşili, sağ kolu felçli eşi Salih Ekşili'yi (71) evinin bahçesinde tıraş etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Mehmet Can, çiftin bu anlarını cep telefonu ile görüntüledi. Ekşili çifti ile sohbet eden Mehmet Can, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların hakkı ödenir mi?" diye sordu. Zehra Ekşili ise Kadınlar Günü'nden haberdar olmadığını söyledi. Zehra Ekşili, eşini felçli olduğu için kendisinin tıraş ettiğini anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi topladı.