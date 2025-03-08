Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1

STAT:Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Cihan Aydın, Bora Özkara, Salih Mazlum

ANTALYASPOR:Kenan Piric-Bünyamin Balcı(Dk. 79 Gaich), Veysel Sarı, Thallisson Kelven, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip(Dk 70 Soner Dikmen), Kaluzinski, Ramzi Safuri, Van de Streek, Sam Larsson, Samudio(Dk. 70 Deni Milosevic).

Ç.RİZESPOR:Tarık Çetin- Taha Şahin, Samet Akaydın, Husniddin Alikulov, Hojer, Varesanovic(Dk. 66 Buljubasic), Berkay Özcan, Akintola(Dk. 31 Emrecan Bulut), Ibrahim Olawoyin(Dk. 90 Mithat Pala), Altin Zeqiri(Dk. 90 Ayberk Karapo), Ali Sowe.

SARI KARTLAR: Veysel Sarı (Antalyaspor), Husniddin Alikulov, Buljubasic (Ç. Rizespor)

GOLLER: Dk. 90 Gaich(P), Dk. 90+8 Gaich(Antalyaspor), Dk. 59 Ali Sowe (Ç.Rizespor)

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

21'inci dakikada Antalyaspor'da Safuri'nin kazanılan serbest vuruşu orta olarak ceza alanı içerisine açmasıyla topa iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Akintola'nın altı pasın hemen dışına doğru verdiği pasında topa vuran Ali Sowe'nin vuruşunu kaleci Kenan Piric ayaklarıyla kurtardı.

34'üncü dakikada sol kanattan Van de Streek'in pasını alan Kaluzinski'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

44'üncü dakikada savunmadan aldığı topla çalımlarla ceza sahası dışına kadar gelen Veysel Sarı'nın pasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

53'üncü dakika da Samudio'nun penaltı noktasına ortasına iyi hareketlenen Van de Streek'in gelişine vole vuruşu üstten dışarıya gitti.

59'uncu dakikada sol kanattan savunmanın arkasına atılan pası kontrol eden Hojer, altı pas içerisinde bomboş durumda olan Sowe pasını verdi. Sowe, kaleciyi de geçen topa dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.0-1.

62'nci dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Kaluzinski'nin pasını alan Van de Streek'in vuruşunu kaleci Tarık ayaklarıyla kurtardı.

78'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına Taha Şahin'in yerden gönderdiği topu önünde bulan Zeqiri'nin sert vuruşunu kaleci Piric, ayaklarıyla kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Sowe topu kaleye göndermeye çalışsa da Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.